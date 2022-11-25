İhlas Haber Ajansı

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11 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri Marmaris'te yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 11 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu madde taciri M.

T Marmaris'te yakalandı.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucu aranan şahsın Aktaş mevkiinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılması sonucu operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda belirlenen adreste yakalanan hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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