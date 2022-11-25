11 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri Marmaris'te yakalandı

T Marmaris'te yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucu aranan şahsın Aktaş mevkiinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılması sonucu operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda belirlenen adreste yakalanan hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.