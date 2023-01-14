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110 yıllık tescilli Çınar devrildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yağcılar Hanı girişinde bulunan 110 yıllık tescilli tarihi Çınar ağacı gövdesinin ağırlığına daha fazla dayanamadı ve devrildi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yağcılar Hanı girişinde bulunan 110 yıllık tescilli tarihi Çınar ağacı gövdesinin ağırlığına daha fazla dayanamadı ve devrildi.


Geçmişi 1493 yılına dayanan, Muğla'nın ilk yıllarında önemli bir ticaret merkezi olan Yağıcılar Hanı girişinde bulunan çınar ağacı sabah saatlerinde köklerinden ayrılarak devrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında korunması gereken ağaç olarak belirlenerek tescili yapılarak koruma altına alındı.


Yağcılar Hanı girişinde yer alan çınar ağacının sabah saatlerinde köklerinden ayrılarak yola doğru devrilmesinin ardından Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırılıyor.

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