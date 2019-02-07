112 AÇM Kitap Kampanyası devam ediyor

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları tarafından Muğla'nın kütüphanesi bulunmayan kırsal bir mahallesinde açılacak kütüphane için başlatılan kitap kampanyası devam ediyor.

Muğla'nın kırsal bir mahallesinde açılacak olan ve 1-8 sınıf öğrencilerini hitap edecek kitap kampanyası geçen ay başlatılmıştı. Kampanyanın başlamasından bu yana duyarlı vatandaşlar tarafından bu güne kadar yaklaşık 700 kitap bağışında bulunuldu.

Bağışçıların kitapları Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne bizzat elden veya Orhaniye Mahallesi Hanımeli Sok. No:10 Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Menteşe-Muğla adresine de gönderebileceklerini söyleyen 112 AÇM Müdürü Kamil Karakaya, bağışlanacak kitapların 15 Şubat tarihine kadar kendilerine ulaştırılmasını isterken, kullanılmış ikinci el kitapların da olabileceğini belirtti.