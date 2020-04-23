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112 Çağrı Merkezinden Türk bayrağı istediler

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Muğla’da bir ailenin, 6 aylık oğulları için kutlayacakları ilk 23 Nisan Bayramı için talep ettikleri Türk bayrağı, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından aileye ulaştırıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Muğla'da bir ailenin, 6 aylık oğulları için kutlayacakları ilk 23 Nisan Bayramı için talep ettikleri Türk bayrağı, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından aileye ulaştırıldı.


Muğla'nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında oturan Eda Sultan Cankurt 6 aylık oğullarının ilk 23 Nisan Bayramı için İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri sosyal medya sayfasına ulaşarak Türk bayrağı talebinde bulundu. Cankurt ailesi Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yönlendirildi. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ve personeli tarafından Türk bayrağı ve 112 Acil Çağrı Merkezi yazılı kırmızı beyaz balonlar ile 6 aylık F. Meriç'in oturduğu TOKİ konutlarına gidilerek Türk bayrağı teslim edildi.

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