12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor

Marmaris Ticaret Odası'nın sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Marmaris'e 45 Kilometre mesafedeki Taşlıca köyü sınırlarındaki 12 bin yıllık Phoenix Antik Kenti'nde başlatılan yeni nesil arkeolojik yüzey araştırmalarının ilk yılı sona erdi. Antik kentte yapılan araştırmalar önümüzdeki yıl da devam edecek.

Penn Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Asil Yaman'ın başkanlığında, Marmaris Ticaret Odası'nın destekleriyle Eylül ve Ekim aylarında yapılan arkeolojik yüzey araştırması geçtiğimiz gün tamamlandı. Projenin devamında planlanan kazı çalışmaları için araştırma ve yürütme çalışmaları devam ediyor. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, Phoenix Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik çalışmaların devam etmesinin Marmaris kültür ve tarihine ışık tutabilmek için oldukça önemli olduğunu dile getirerek “MTO olarak Marmaris sınırları içinde yer alan antik kentlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve her dönemin en önemli liman kentlerinden biri olan Marmaris'in kültürel mirasına sahip çıkma adına arkeolojik ve tarihi projelerin her zaman destekçisiyiz. Phoneix Antik Kenti, diğer antik kentlerimiz gibi giderek artan bir öneme kavuşacak. Önümüzdeki yıllarda Antik Kentler arasında bir kültür rotası oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Saha çalışması tamamlandı"

Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, Phoenix'teki arkeolojik çalışmaların ilk yılında kentin Akropolü olan Hisartepe ve Nekropol bölgesi de dahil kutsal alanlarına odaklanıldığını söyledi. Kentin üç boyutlu haritaları çıkarılarak mimari belgeleme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Dr. Yaman, kentin Athena, Zeus ve Dionysos gibi daha önceden yeri bilinmeyen kutsal alanlarının tespitini kolaylaştırdığını ekledi. Dr. Asil Yaman; “Phoenix'te sürdürülen yüzey araştırmaları süresince yalnızca antik dönem kültür varlıklarına değil, aynı zamanda bölgenin Ortaçağ ve Osmanlı dönemine de odaklandık. Yörede 13. Yüzyılda hüküm süren ve kendilerini sahillerin sultanı olarak addeden Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemi'ne dair veriler elde ettik. Çalışmaların devamında, yöre halkının modern Taşlıca köyü öncesinde, Sindili Ovası'nda Aşağı ve Yukarı Fenaket köylerinde yaşadıklarını tespit ederek bu alanda çok sayıda konut, mezar, eski cami ve imaret gibi farklı nitelikte yapılar bulduk. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek olan çalışmaların bölgenin Türk dönemini aydınlatmasını hedefliyoruz.

Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında, yaşadıkları kültürel çevreyi tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amacıyla, Söğüt ve Taşlıca köylerinde yaşayan çocuklara yönelik hayal güçlerini arttırıcı drama ve kültürel miras eğitimleri yapıldı. Eğitimlerin bir diğer ayağında, yörede yaşayan ilkokul ve ortaokul çocuklarına Akdeniz Koruma Derneği ile iş birliğinde, yörenin fauna ve florasını tanıtmayı amaçlayan ekoloji seminerleri verildi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan "Marmaris'imizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların böyle tarihi bir mekanda işinde uzman kişilerden eğitim alması ve alacak olması ayrı bir gurur ‘' dedi.

2021 yılı saha çalışmaları boyunca Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'nin (PAAM) altyapısı tamamlandığını söyleyen Dr. Asil Yaman, “Projenin önümüzdeki süreçte devam edecek çalışmalarının yürütüleceği bu merkez, Phoenix Antik Kenti'nin günümüze uyarlanarak yeni nesil arkeoloji çalışmalar için de emsal olacak. Tarihin geçmişte kalan pek çok yönünü tekrar hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyerek Antik kentte yapılan araştırmaların önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirtti.