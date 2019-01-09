12 bin yıllık mağaranın duvarlarını tahrip ettiler

Marmaris'te bulunan, 12 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilen Nimara Mağarası'nın duvarları tahrip edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından duvarlara sprey boya ve sivri cisimlerle yazılar yazıldı. Mağarayı gösteren yönlendirme tabelaları ise tahrip edildi.

Marmaris'in Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkinde bulunan Nimara Mağarası'nın duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan mağarayı süsleyen sarkıt ve dikitlerinin bazılarının da tahrip edildiği gözlendiği. 2008 yılında turizme kazandırılan mağaranın duvarlarına sprey boya ve kesici aletlerle aşk sözcüklerinin yazıldığı görüldü. Yaz aylarında binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği mağaraya giden tabelalarda tahrip edildi. İlçede yaşayan doğa tutkunları ise bu tahribata isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına yapılan yorumlardan birinde, “Bunu yapanlar insan olamaz. Güzelim doğayı katlediyor.” dedi. Doğaseverler yazı tahtasınaçevrilen mağara duvarlarının onarılmasını istiyor.