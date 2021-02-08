İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilen Türk karasularına itilen 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.