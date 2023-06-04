12 Eylül'ün İçişleri Bakanı Çetiner Bodrum'da hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 12 Eylül darbesinin ardından İçişleri Bakanı olan Selahattin Çetiner 101 yaşında hayatını kaybetti.

12 Eylül darbesinde Kenan Evren'in kurmayları arasında bulunan ve askeri darbenin ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski İçişleri Bakanı, emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çetiner, gece saatlerinde organ yetmezliğinden vefat etti. Selimiye Orduevine götürülecek olan Çetiner için tören düzenleneceği öğrenildi. Çetiner'in cenazesi Salı günü öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.