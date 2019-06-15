12 gün kaçabildi

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Akkovanlık mahallesinde boşandığı eşinin kayınvalidesini öldürdükten sonra evi kundaklayıp kayıplara karışan şüpheli, Yatağan'da kızına ait bağ evinde Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şerafettin G. boşandığı eşi akrabası ile tekrar evlendi. Bu evliliğe sinirlenen Şerafettin G. eski eşi ile evlenen akrabası Ali G.'nin evine baskına gitti. Evde eski eşinin kayınvalidesi Şengül G. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Şengül bıçaklanarak evden kaçmaya çalıştı. Bu defa av tüfeği ile ateş açması sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şerafettin G. olay sonrası eski eşinin evini ateşe vererek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Şerafettin G.'nin yakalanması için özel sivil ekip oluşturuldu. Şerafettin G.'nin Yatağan Kadıköy Mahallesinde oturan kızının evini takibe alan ekipler, şüphelinin burada saklandığını tespit etti. Bağ evinin samanlık bölümüne gerçekleştirilen operasyonda Şerafettin G. kıskıvrak yakalanarak Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.