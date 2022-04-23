12 gün süren 23 Nisan etkinlikleri sona erdi

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en güzel şekilde yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde ‘23 Nisan Çocuk Şenliği Bir Dünya Eğlence' etkinliğini düzenledi. Saat 13.00'de başlayan etkinlikte Ahşap Oyuncak Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, Kuş Evi Atölyesi, Origami Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları, Çöp Basket Potası, Çarkıfelek Balon Çarkı, Kinetik Kum Oyunu, Seramik Kil Atölyesi, Sosis Balon Yapımı, Maske Yapımı, Ayraç Yapımı, Parmak Boyama, Kum Boyama, Yüz Boyama, Tahta Bacak ve Jonglör gibi birçok etkinlik düzenlenerek çocuklara hediyeler dağıtıldı.

İlk etkinlik 11 Nisan'da yapıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri 11 Nisan'da ‘Çağımızın Kaçınılmaz Gerçeği Çocuk, Çocukluk ve Felsefe' semineri ile başladı. Ardından 12-16 Nisan arasında ‘Çocuklar İçin Felsefe Bilim Okulu', 13 Nisan'da ‘İz Düşüm İz Kesim İz Dönüşüm Resim Sergisi' ve 17 Nisan'da da ‘Şubadap Konseri ve Atölyeler' etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Orkestrasın çocuklar için konser düzenledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşamak için Büyükşehir Belediyesi orkestrası 20 Nisan'da ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri' düzenledi. 22 Nisan'da ise Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından ‘Bir Kızıldereli Hikayesi' adlı tek perdelik tiyatro oyun sergilendi. Saat 11'de başlayan tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde sergilendi.

11 Nisan'da başlayarak 12 gün süren ve çocukların mutlu anlar yaşadığı etkinlikler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde saat 14.00'de düzenlenen ‘Yazar Gülistan Menteş ile İmza ve Söyleşi Günü' etkinliği ile sona erdi.