Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollarla giden mülteci teknesinin batması sonucu 12 kaçak göçmenin ölümüyle ilgili 8 kişi tutuklandı.

Bodrum açıklarında batan mülteci teknesinde 3'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan olayla ilgili operasyon başlatan jandarma ekipleri yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 8'izi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

17 Haziran Pazartesi sabahı Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için 6 metrelik tekneye 43 kişi binmişti. Akyarlar sahilinden denize açılan tekne Turgutreis Hüseyin burnu açıklarında batmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden 31 kişiyi canlı çıkarmış, 3'ü çocuk 12 kişinin ise denizde cesedine ulaşmıştı.

8 kişi tutuklandı, 6 kişi aranıyor

Kaçak göçmenlerin ölümünün ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı sağ kurtulan mültecilerden aldıkları ifadeler doğrultusunda operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda kurtarılan 31 göçmen arasından bulunan Filistin uyruklu bir kişinin teknede kaptan olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Kaçak göçmenlerin kaldıkları oteli bulan ekipler güvenlik kameralarını izleyerek Kaçak göçmenleri alan aracı belirledi. Kaçakların denize açıldıkları sahilde arama yapan jandarma ekipleri Suriyeli bir şahsa ait çanta ve içerisinde akaryakıt fişleri buldu. Araç plakasının yazdığı akaryakıt fişinden yola çıkan ekipler ilk olarak insan tacirlerinin yakıt aldıkları istasyonun güvenlik kameralarını inceledi. Araca yakıt alan kişiyle sahilde buldukları kişinin aynı şahıs olduğunu tespit eden ekipler, aracın gittiği güzergahtaki şehir polis kameralarını inceleyerek şahsın nereye gittiğini belirledi. Yaptıkları soruşturma sonrasından 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriyeli, 1 Filistinli toplam 9 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden Y.A, A.G, H.K, M.A.J, C.C.U, C.S, B.M.A. ve A.A.A. "göçmen kaçakçılığı" sucundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu H.H. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. H.H'nin Türkiye'ye yasa dışı girmesi nedeniyle sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan, kimlikleri tespit edilen 6 kişi için ise yakalama kararı çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığı olayında kullanıldığı tespit edilen 6 adet araçtan 2'sine el koyan jandarma ekiplerinin 4 aracı ise aradığı öğrenildi.