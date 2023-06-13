12 metrelik tekne arıza yaptı, KIYEM ekipleri kurtardı

Fethiye açıklarında makine arızası yapan 12 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde iki kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki tekneden yardım talebi gelmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 botu tarafından sürüklenen tekne yedeklenerek Fethiye Karagözler tersanesine emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.