İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç.'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.