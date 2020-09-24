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13 ayrı suçtan aranıyordu Milas'ta yakalandı

Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmada sahte kimlik taşıyan ve 13 ayrı suçtan arandığı öğrenilen bir kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesinde Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışma sırasında üzerinde sahte kimlik ve ehliyet olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmada sahte kimlik taşıyan ve 13 ayrı suçtan arandığı öğrenilen bir kişi gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince yapılan çalışma sırasında üzerinde sahte kimlik ve ehliyet olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şahısla ilgili yapılan araştırmada şüphelinin gerçek kimliğinin resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından 13 ayrı arama kaydı bulunan S.B. olduğu belirlendi. Yıllardır sahte kimlik taşıyarak yakalanmadığı tespit edilen S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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