13 ilçede sıfır atık kütüphanesi tamamlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla, Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu bünyesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında oluşturulan sıfır atık kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Atık eşyaların dönüştürülmesiyle kullanıma uygun hale getirilen masa, kitaplık rafı, sehpa, koltuk, satranç takımı gibi malzemelerin bulunduğu kütüphane açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla'daki her ilçede sıfır atığa dikkat çekmek adına atık malzemelerden birer kütüphane oluşturulduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay, “Atık malzemelerin hepsi değerlendirilip işlevselleştirilebiliyor. İlimizde 13 ilçemizde birer tane olmak üzere toplam 13 sıfır atık kütüphanemiz, bu şekilde hayat buldu. Aynı zamanda çevre dostu da diyebileceğimiz bu kütüphanelerimizde, öğrencilerimiz hem okuma alışkanlığını ve hem de sıfır atık bilincini kazanacaklar” dedi.

Açılış sonrasında İl Müdürü Emre Çay, öğrencilerle birlikte kütüphanede kitap okuyup sohbet etti. Ardından öğretmenler odasını ziyaret edip öğretmenlerle bir araya gelerek birinci dönemin genel değerlendirmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Okulun atıl durumundaki eski sıra ve masaları, Menteşe Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümü bünyesinde, kitaplık ve büyük kütüphane masasına dönüştürüldü. Menteşe Belediyesinden temin edilen eski elektrik kablolarının sarıldığı makaralar, etkinlik masası olarak değerlendirilirken, sac variller ise farklı konsepte koltuk olarak kütüphanenin en dikkat çeken bölümü oldu.