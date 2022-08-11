137 yıllık saatli kule ilk günkü özelliğini koruyor

Muğla'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında 'iftar ve sahur vaktini' bildirmek için dönemin ünlü ustalarından Rum Konstantin Oğlu Filvari Usta'ya yaptırılan tarihi bina üzerinde bulunan saat, o günden bu yana aralıksız çalışıyor.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nin en eski yapılardan biri olan Saatli Kule, Muğla'nın ilk belediye başkanı olan Hacı Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hatun tarafından 1885 yılında hac dönüşünde yaptırıldı. Hacı Süleyman Efendi'nin Şam'da gördüğü bir saat kulesi modelinin aynısını Muğla'ya döndükten sonra dönemin ünlü ustalarından biri olan Rum Konstantin oğlu Filvari Usta'ya yaptırdığı kitabede yer alırken kule 137 yıldır Muğlalıları zamanı doğru göstermeye devam ediyor.

Saatli Kule aşağıdan yukarıya doğru küçülen kare plandan olmak üzere beş kattan oluşuyor. Alt katı dükkan olarak kullanılan kulenin beşinci katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiş. Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmış. Tarihi Saatli Kule'de bulunan 'Çan' sayesinde halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabildiği belirtildi. 137 yıldır aralıksız aralıksız çalışan saat ve kule Muğla'ya gelen herkesin dikkatini çekiyor.