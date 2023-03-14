14 Mart Tıp Bayramı'nda antik dönemin tıp merkezinde tespit çalışmasının açılışı yapıldı

MUĞLA (İHA) – 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde bulunan ve mitolojideki hekim rahiplerinin kurduğu, Knidos, Rodos ve Kos, tıp merkezlerinin öncüsü sayılabilecek olan Bozburun Yarımadası'nda bulunan 2 bin 200 yılık Syrna antik kentinin tespit çalışmalarının açılışı yapıldı.

Bayır Mahallesi'ndeki Syrna antik kentinde Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Knidos-Burgaz-Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı'nın bilimsel danışmanlığında bir ay sürecek çalışmalarda 10 arkeolog ile 10 işçi görev alacak.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy sağlık çalışanlarının günlerini tebrik ederek ‘ Marmaris'in Bayır mahallesinde valimiz Orhan Tavlı'nın himaye ve teşvikleri ile başlatılan birçok arkeolojik kazıdan bir tanesi olan Syrna antik kent kazısına bu özel günde başlıyoruz. Syrna antik kentin bir önemli özelliği de Knidos, Kos, Rodos'tan da önce buranın önemli bir Tıp Merkezi olması ve tıp tarihi açısından önemli bir antik özelliğe sahip. Tıp bayramımızda tıp merkezi olan bu antik kentin kazı çalışmalarını açılışını da bir araya getirmiş olduk ‘' diyerek kazı ile ilgili bilgi verdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ertekin Mustafa Doksanaltı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir arada bulunan sağlık çalışanlarının ve hekimlerin günlerini kutladıktan sonra Anadolu'nun doğu ve batı arasındaki bir köprü hatta yaşanılacak hedef nokta olduğunu anlatarak Truva savaşından dönen Bozburun Yarımadası'na gelen hekim rahiplerden Podaleirios'un bölgeyi tıp merkezine dönüştürdüğünü ve hekimlerin yetişerek diğer bölgelere buradan gittiği bilgisini aktardı.

‘Önce tespit çalışması ve kültür varlıklarının korunmasına önem veriyoruz'

Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji bölüm Başkanı Ertekin Mustafa Doksanaltı , Syrna antik kentinin ortaya çıkışı ile ilgili 19. ve 20. yüzyıllarda araştırmalar yapıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Marmaris Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin çalışmaları sonucu Kentin antik dönemin önemli kültür ve Tıp merkezlerinden bir tanesi olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Knidos Antik kent ekibinin destek verdiği 12 kişilik ekipleri ile bir ay sürecek tespit çalışmaları başlattıklarını belirten Prof.Dr.Doksanaltı ‘Bu projelerin hayata geçebilmesi için en önemli husus gerekli alt yapının ve bütçenin sağlanmasıydı bununla da ilgili olarak sayın Muğla valimiz Orhan Tavlı'nın girişimleri ile birlikte gerekli ödenekler ve bütçeler sağlandı ve hemen akabinde Kültür Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile birlikte Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında aynı zamanda Knidos kazı ekibinin destekleriyle buradaki çalışmalar başladı. Arkeolojik kazıda en önemli olan şudur ki kazı yaptığımız zaman açığa çıkartılan kültür varlıklarının korunması ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması temel alınmalıdır ve bununla ilgili olarak da ekibimizle birlikte Selçuk Üniversitesi ve Marmaris Müze Müdürlüğün ekibiyle birlikte tespit belirleme ile birlikte projelerin geliştirilmesine ve bununla ilgili altyapı çalışmaları başlandı. Bunun sonucunda da Sryna antik kentinin önemli yapıları hemen önünde durduğumuz kutsal alan tapınağın açığa çıkartılması ve aynı zamanda koruma önlemlerin alınarak gelecek kuşakları aktarılması planlandı' dedi.

‘Hekim rahiplerin yetişip Kos, Rodos ve Knidos'a gittiği bölge Syrna ortaya çıkıyor'

Prof.Dr. Doksanaltı ‘ Syrna'yı özel kılan en önemli husus tabii ki burada antik döneme ait bir Tıp Merkezinin daha doğrusu bir Tıp ve iyileştirme ile ilgili bir merkezin olması ve antik kaynakların ve mitolojik ifadesinden Truva Savaşı'ndan dönen Sağlık tanrısı ve hekimlik tanrısı Asklepios ‘un iki oğlundan biri olan Podaleirios, aynı zamanda Akaların iyileştirici Hekim kahinlerinden birisidir. Bu kıyıya geldiği zaman bu bölgede bir Kült Merkezi meydana getiriyor ve burada Podaleirios'un kendi mensubu olduğu antik dönemlerin sağlık Tanrısı Asklepios'un soyundan gelen Asklepiatlardan oluşan bir hekim rahip boyu burada yetişip buradan Kos, Rodos ve Knidos'a gidiyor' şeklinde anlatarak bölgenin antik çağların hekim yetiştirme merkezlerinden olduğunu belirtti.

Programa Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un daveti ile Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İl Sağlık Müdürlüğü idari kadrosu, İlçe Sağlık Müdürü Dr.İmran İnce, Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Fatih Alaşan, Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Niyazi Taşkıran, Başhekim Yrd. Dr. Halil Ekmekçi, Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Mesut Armağan Ada, Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Abdurrahman Kül, İlçedeki özel hastanelerin Başhekimleri Op.Dr. Sahir Ökten, Uz.Dr.Erol Kaya, Muğla Milli Parklar il Şube Müdürü Ömer Kahraman, Marmaris Milli Parklar ilçe Müdürü Mesut Gümüş,Marmaris İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Marmaris Müze müdürü ve kazı başkanı Şehime Atabey katıldı.