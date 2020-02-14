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14 Şubat'ta en sevdikleri rüzgar ve sörf ile aşk yaşıyorlar

Marmaris’te sağanak yağmur ve şiddetli fırtına etkili olurken o aşkını yaşıyor ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Marmaris'te sağanak yağmur ve şiddetli fırtına etkili olurken o aşkını yaşıyor ve rüzgarın tadını çıkarıyor.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ilçe de vatandaşlara sıkıntı yaşatırken sörfçüler bu havanın keyfine varıyor. Yağmurun etkisi ile dağlardan gelen suların rengini de değiştirdiği denizde rüzgâr sörfü yapmak onlar için eziyet değil zevk.


Yine hava yağmurlu yine onlar deniz üzerinde dört gözle bekledikleri rüzgârla adeta dans ediyor.


Meteoroloji müdürülüğünden alınan bilgiye göre sağanak yağış Pazar gününe kadar devam edecek.

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