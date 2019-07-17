14 yılda 4 ülkede 50'den fazla doktora gitti tedavi olamadı, şifayı Türkiye'de buldu

14 yıl boyunca tedavisi için 4 ülkede 50'den fazla doktora gitti, ancak tedavi olamadı. Son bir umut Türkiye'ye gelen Omar, Doçent Doktor Tahsin Oğuz Acartürk tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Omar'ın bacağından alınan doku topuğa nakledildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Tahsin Oğuz Acartürk önemli bir ameliyat gerçekleştirdi. Ürdün vatandaşı Omar Marian, 2005 yılında çalıştığı iş yerinde forklift kazası geçirdi. Kazada Omar'ın topuğu koptu. Kazadan sonra topuğunda sürekli yaraları olan Omar şifa bulmak için 4 ülkede 50'den fazla doktor gezdi ama sonuç alamadı. Omar yaptığı araştırmalar sonucu dünya çapında tanınan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Tahsin Oğuz Acartürk'e ulaştı. Omar, Acartürk'ün Marmaris'teki kliniğine geldi. Yapılan muayeneden sonra, Omar ilçede bulunan özel bir hastanede ameliyat edildi. Ameliyatla Omar'ın bacağından alınan doku, topuğuna aktarıldı. 10 gün önce ameliyat olan Omar'ın tedavisine devam ediliyor. Hastanede annesi Aida Marian refakatinde kalan Omar, yürüyeceği günü iple çekiyor. Günde iki kez hastasını kontrol eden Acartürk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'ye teşekkür ediyorum”

Hastanın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Acartürk, “Hastamız 2005 yılında bir iş kazası geçiriyor. Kaza sonrasında topuğu parçalanıyor. Pek çok kez ameliyat geçirmiş ve deri yaması koymuşlar. Fakat topuk çok özel bir doku, sadece bir deri yamasıyla olacak iş değil. Hastanın yükünü taşıyabilsin diye daha karmaşık bir onarımın yapılması lazım. 15 senedir hasta bunun zorluğuyla yaşıyor, yaralar açılıyor topuğunda, ayak parmaklarında ağrılar oluşuyor. Bir doku aktarımı yapması lazım. Hastamız İzmir'e gelmiş ve bir meslektaşımız onu buraya yönlendirdi. Topuk bölgesindeki dokular yetersiz olur. Topuk rekonstrüksiyonu için vücudun başka bir yerinden doku getirilmesi lazım. Bizde hastamızda bunu yaptık. Bacağın iç kısmında, çok fazla kullanılmayan bir kas vardır. O kası aldım. Mikrocerrahi yöntemleriyle o kası tamamen vücuttan aldım. Topuk bölgesindeki damarlara dikerek, doku aktarımını sağladım. Böylece hastaya topuk onarımı yapıldı.” dedi. Hastane çalışanlarına teşekkür eden Omar Marian ise, “2005 yılında forklift kazası geçirdim. Topuğum parçalandı. Tedavim için kendi ülkem olan Ürdün'de, Mısır'da, Suudi Arabistan'da 50'den fazla doktora gittim ama tedavi olamadım. Son olarak Türkiye'ye geldim. Ameliyat oldum, bütün sağlık çalışanlarına ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum.” dedi.