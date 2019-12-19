14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu

Bodrum'da bir alışveriş merkezinde yılbaşı süslemesi yapılırken yaşanan vinç kazasında yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Sefer Akdaş, son yolculuğuna uğurlandı. Akdaş'ın 14 yıl sonra geçtiğimiz ay baba olduğu öğrenildi.

Bodrum'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, Salı günü saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düşmüş, olayda vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş (38), olay yerinde yaşamını yitirmişti. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralanmıştı. Yaşamını yitiren işletme sahibi Sefer Akdaş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sefer Akdaş'ın eşi Türkan Akdaş, kardeşleri Sena ve Serhat Akdaş, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ile çok sayıda seveni katıldı.

Cenazede güçlükle ayakta duran eşi Türkan Akdaş, uzun süre tabuta sarılıp ağladı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sefer Akdaş'ın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende yakınları taziye dileklerini kabul etti. Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Akdaş'ın ise yaklaşık bir ay önce baba olduğu öğrenildi. 14 yıllık evli olduğu belirtilen Türkan ve Sefer çiftinin, bir ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Ü.T. ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, AVM sorumlularından E.Ü. ve vinç firması sahibi H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.