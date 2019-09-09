15 günde yıkılamayan asansörü, Bakanlık 2 günde yıktı

2 haftadır yıkımı için uğraşılan şirket asansörü, 2 günde Bakanlık tarafından yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylarda incelemesiyle başlayan kaçak yapıların yıkımı için denetimler hızlandırıldı. Kurum'un verdiği 1 aylık yıkım süresine günler kala Bakanlık yetkilileri yıkım kararı bulunan kaçak yapıların yıkılıp yıkılmadığını incelemelere başladı. 20 Ağustos günü Bodrum'a gelerek Bodrum koylarında incelemelerde bulunan Kurum, vahşi yapılaşmayı görünce imara aykırı ve kıyı kanuna uygun olmayan işletmelerin, evlerin ve otellerin yıkılması için talimat vermişti. Kıyı kesimlerindeki binlerce yapının kaçak ve imara aykırı olan kısımlarının yıkım kararı alınmıştı. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkılması için 1 ay müddet vermiş, “1 ay içerisinde kendiniz yıkın yoksa biz gelir yıkarız” demişti.

15 günde yıkılamayan asansörü 2 günde yıktılar

Bakan Kurum'un incelemelerde bulunduğu Küçükbükü Mahallesi'ndeki villa ve otelin olduğu Çeteli Burnu'ndaki dev asansörün ise hemen yıkılmasını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri asansörü yıkma kararı almıştı. 24 Ağustos'ta iş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri başlamıştı. 15 gündür süren yıkımda 4 bloktan oluşan asansörün sadece 1 bloğunun ön kısmındaki bir duvarı yıkabildi. Yıkımın uzun süreceğini söyleyen firma yetkilileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine yeniden devreye giren Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı asansörün 2 günde birçok kısmını yıktı. 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin asansörünün yıkımının ardından projedeki kaçak olan bölümlerin de yıkılacağı öğrenildi. Asansör yıkımında oluşacak molozların taşınma işleminin ise birkaç gün daha süreceği bildirildi.

Belediye mühürlemişti

Çeteli Burnu'nda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanan proje, Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından göreve geldiği günden itibaren 5 kez mühürlenen ve daha önce de 3 kez mühürlenen proje her şeye rağmen davam etmişti. Projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti.

9 gün sonra yıkımlar başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum'da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum “Yıkmazlarsa biz yıkarız” diyerek Bodrum'daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söylemişti. Bakan Kurum'un, imara aykırı olan yapıların yıkımlarına verdiği 1 aylık süre 9 gün sonra bitiyor. Ekiplerin imara aykırı olan yapıların yıkımlarına 9 gün sonra başlayacağı öğrenildi.