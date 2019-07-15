15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı ödül töreni

5 ülkeden 212 sporcunun katıldığı organizasyon Marmaris'te düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Marmaris'te sona erdi. Muğla'dan başlayan etapta 5 ülkeden 212 sporcu 65 kilometrelik yolda dereceye girmek için pedal çevirdi. Yarış 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Grand Yazıcı Hotel'de düzenlenen ödül törenine Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Osman Ülgen, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Kalemci, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Rıza Dalan, “Yarışımızın üçüncüsü düzenlendi. Beş ülkeden 212 sporcu 65 kilometrelik etapta yarıştı. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum.” dedi. İl Spor Müdürü Ömer İlman ise , “Biz 15 Temmuz'da 15 spor faaliyeti dedik, biriside bu yol yarışıydı. Ve bu yarış kazasız, belasız, güzel bir şekilde neticelendi. Katılan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi. Yarışta Büyükler kategorisinde Pamukkale Gençlik Spor Kulübü'nden Emin Koçan birinci, Pamukkale Gençlik Spor Kulübü'nden Süleyman Urcu ikinci, Adıyaman'dan yarışa katılan ferdi sporcu Gökhan Uzuntaş üçüncü oldu. Gençlerde Bülent Mihraç Korkmaz, Yıldız A'da Ahmet Maral, Yıldız B'de ise Ali Küçük birinci oldu. Organizasyon ödül töreninden sonra gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.