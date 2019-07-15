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15 Temmuz'un kilit noktası Marmaris'te demokrasi seli

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminin bulunulduğu Marmaris’te binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla, caddelerde demokrasi seli oluşturdu.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminin bulunulduğu Marmaris'te binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla, caddelerde demokrasi seli oluşturdu.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi bulunduğu ve suikast girişimine maruz kaldığı Marmaris'te binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ile demokrasisine sahip çıktı. Etkinliklerin ilki olan ‘Demokrasi Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı. Adliye Kavşağında başlayan yürüyüş esnasında Marmaris'te tatillerini geçiren yabancı turistler, yürüyüşe büyük ilgi gösterdi. Yabancı turistler, ellerinde cep telefonları ile o anı görüntüledi.



Gece saat 22.00'da başlayan yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Katılımcılar zaman zaman tekbir getirirken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Ne Mutlu Türk'üm diyene” sloganları attı. 300 metrelik dev Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, hain darbe girişimi ve destekçilerini bir kez daha lanetledi. Cumhuriyet Meydanında sona eren etkinlik sonrası sinevizyon gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.

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