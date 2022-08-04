15 yıl cezası olan hükümlü polise takıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis tarafından yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği İnfaz Ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmaların sonucunda hakkında Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan F.M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, polis ekiplerince Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.