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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekibi, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin Yakaköy Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek şahsı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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