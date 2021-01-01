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156 kişi ve bir işyerine 376 bin TL ceza

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği denetimlerde çok ayıda işyeri, konaklama tesisi ve otobüs terminallerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza yağdırdı.


Yapılan denetimlerde 306 şehirlerarası ve şehir içi otobüs, 52 ticari taksi, Bin 053 özel araç, 181 market, 531 işyeri, 63 berber, kuaför, güzellik merkezi, 101 lokanta, restoran, kafe vb. yerler, 27 konaklama tesisi denetlendi. İzolasyona tabi olan 506 vatandaşımız kontrol edilerek, 2 bin 477 şahsın HES kodu üzerinden sorgulamaları yapıldı.


Yapılan bu denetimlerde116 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 1 işyerine Covid-19 tedbirlerine uymamaktan ve 40 şahsa maske takmamaktan idari işlem yapılarak toplamda 376 bin TL idari para cezası uygulandı.

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