15.Channel Regatta Rodos-Marmaris yelken yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. Kez Düzenlenen Marmaris ve Rodos yelken kulüplerinin düzenlediği Channel Regatta yarışı bugün sona erdi. Kazananlar final gecesi kupalarını alacak.

17 - 18 - 19 Eylül 2022 tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği “Channel Regatta”nın 15.si tamamlandı. Marmaris Körfez içinde ve coğrafi koy dışında yapılan yarışlarda. 8 Türk, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 6 Yunan yelkenli tekne mücadele etti. Üçüncü gün yarışları coğrafi rotayı takip ederek Karga Taşı adası etrafında dönüp koy içinde sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübu Başkanı kendisi de yarışçı olan Zafer Öznur "17 yıl önce başlayan ve pandemi sürecinde 2 yıl ara verdiğimiz Channel Regatta yarışının son gününü gerçekleştirdik. İlk gün coğrafi yarış, ikinci gün şamandıra pupa yarışı ve bugün de tek yarış coğrafi yarış yaptık. Rüzgar ve hava şartları yarışlar için gayet uygundu umarım yarışçılarda memnun kalmıştır. Akşam düzenlenecek ödül töreninde tüm yarışların ve son günün birincilerine ödüllerini vereceğiz. Bu yıl 18 tekne katıldı ama her sene aynı sayı olacak değil daha da artabilir. İlk Rodos ile beraber Channel Regatta yarışına başladığımızda yarış ortak olduğu için Marmaris'te başlayıp 2 gün burada yarışıp bir gün buradan Rodos'a yarışarak gidiyorduk. 2 gün de Rodos'ta yaşıyorduk. Bir sonraki yıl ev sahipliğini Rodos yapıyordu. Oradan yarış başlıyordu. Bir gün yarışarak buraya gelip burada yaşıyorduk. Ama sonra bu zor olmaya başladı. Hem süreç uzundu, herkes işinden vakit ayıramıyordu hem de giriş çıkış gümrük masraflarından dolayı. Formatı değiştirerek bir yıldır Rodos'ta yapı zorluyor. Onlar ev sahipliği yapıyor, organizasyonu yapıyorlar. Biz buradan gidiyoruz. Türkler ve diğer ülke vatandaşları olarak. Bir sonraki yıl burada biz ev sahipliği yapıyoruz, organizasyonu sahipleniyoruz. Onlar buraya geliyorlar, burada yarışıyoruz. Bunu bir haftadan da 3 güne düşürdük. Dolayısıyla hem kimse işinden çok fazla etkilenmiyor, ayrılmayı uzaklaşıyor hem de maddi olarak tek taraf masraf etmiş oluyor" diyerek Ekim ayı sonunda Uluslararası Yarış haftasının başlayacağını belirtti.

Rodos açık deniz yelken kulübü başkanı Stavros Stamatios ‘' Üç günlük yarış bugün sona erdi. Her yıl düzenlediğimiz bu yarışta pandemiden dolayı ara vermiştik. bu yıl Marmaris'te 6 tekne ve 68 Rodoslu yelkencimiz ile yarıştık. Hava yarışlar için oldukça elverişli idi gayet güzel parkurlar çıkardılar. Yarış komitesine çok teşekkür ederim önümüzdeki yıl Rodos'ta biz de çok güzel yarış parkurları planladık, şimdiden herkesi yarışlara davet ediyorum" dedi.

Rodos Türklerinden Güler Sarıhasan "10 yıl önce yelken kurslarına katıldım ve o günden bu yana hiç kaybetmedim. Rodos Türklerindenim, Rodostan geldim yarışmaya bu geceki ödül töreninden sonra yarın sabah döneceğiz. Marmaris'te yarışmak çok güzeldi hava da çok iyiydi ‘' şeklinde konuştu.

Üçüncü gün yarışının birincileri IRC1 kategorisinden Querncia teknesi ile Evren Koncagül ve ekibi, IRC2 kategorisinde Capella 2 teknesi ile İhsan Kalaycı, Zafer Öznur ve ekibi, IRC3 kategorisinde Sailmaker teknesi Aslan Kaan Is ve ekibi kazandı.

Üç günlük Channel regatta Sail together yarışının kazananları akşam Kulüp bahçesinde düzenlenecek tören ile kupalarına kavuşacaklar.