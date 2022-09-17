15.Channel Regatta Yelken yarışlarının ilk günü tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Marmaris ve Rodos yelken kulüplerinin düzenlediği Channel Regatta yarışı 18 tekne ve 190 yarışmacı ile başladı.

Marmaris'te 17-18-19 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Channel Regatta'nın 15'incisinin ilk günü tek yarış ile tamamlandı. Marmaris Körfez içinde başlayan ve Karga Taşı bölgesinin etrafında dönerek üçgen biçimde hazırlanan rotada yelkenciler kıyasıya rekabet yaşandı. 8 Türk, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 6 Yunan yelkenli teknenin mücadele ettiği yarışın ilk gün sonuçları belli oldu.

3 farklı grupta yarışan teknelerden RC1 kategorisinde Qurencia teknesi ile Evren Koncagül ve ekibi, RC2 kategorisinde Capella 2 teknesi ile İhsan Kalaycı ve ekibi, RC3 Kategorisinde Hollanda bayraklı Clavella teknesi ile Leo Kolf ve ekibi birinciliği kazandılar.

İlk günün kazananlarına Marmaris Uluslararası Yat Kulübü bahçesinde saat 20.00'da düzenlenecek törende kupaları takdim edilecek.