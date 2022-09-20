15.Channel Regatta yelken yarışlarının şampiyonları kupalarını aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Marmaris ve Rodos Yelken Kulüplerinin düzenlediği Channel Regatta yarışının şampiyonları düzenlenen final gecesi kupalarını aldı.

Üç gün süren ve 190 yelken sporcusunun 18 yelkenli ile mücadele ettiği Channel Regatta yarışının kazananları Marmaris Uluslararası Yat Kulübü bahçesinde düzenlenen tören ile kupalarını aldı. Ödül töreninde iki kulübün başkanları sahnede birbirlerine hediyeler verirken, Rodos Açıkdeniz Yelken Kulübü Başkanı Stavros Stamatios, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur'a ve yarış komitesine teşekkürlerini iletti.

IRC 1 Kategorisinde ekibi ile yarışan ve üç günlük yarışın kategori birincisi Evren Koncagül "10 kişilik ekibim ile gayet güzel bir yarış çıkardık. Rüzgarın az olması ile rotalar biraz zorlayıcı oldu ancak yarışı birinci tamamladık gururluyuz" dedi.

IRC 2 kategorisinde yarışan ve üç günlük yarışın toplamının kendi kategorisinde birinci olan Stormy teknesi kaptanı Tunca Çalışkan ise, "IRC 2 kategorisi teknelerin ağırlık ve hızlarına göre kategorilere ayırıyorlar bizim teknemizde 2. kategoride yarıştı. Biz Windy sailing olarak yarışın en genç yelkencileriyiz, ekibimin hepsi 30 yaş altında. Bir kısmı da ilk defa yarıştı ancak birinci olmayı başardık. Bu durum ben ve ekibim adına mutluluk ve gurur verici " şeklinde konuştu.