16 bin 400 dekar yeniden suyla buluşacak

Akgedik Barajı'ndan başlayıp Dere, Akyarlar ve Kırcağız mahallelerinden geçen sulama hatlarında meydana gelen arızalar kısa sürede giderildi. DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “üretimin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

16 bin 400 dekarlık üretim alanının sulamasında kullanılan hatlarda geçtiğimiz günlerde 3 ayrı noktada meydana gelen arıza yetkililerin girişimleri ile sıka sürede giderildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender ve Menteşe Havzası Sulama Birliği Başkanı Süleyman Karabıyık arıza noktalarından olan Kırcağız Mahallesi'ndeki yapılan çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, “Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren sulama hattında sıkıntı vardı. İstanbul ve Antalya'dan bölgeye sevk edilen ekiplerimiz kısa sürede sorunu çözdü. Şuanda gelecek bazı parçaları bekliyoruz” dedi.

Milaslı üreticiler adına Şube Müdürü İskender'e teşekkür eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, “Korona Virüs salgınından sonra tarımsal üretiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda üretim için elimizden geleni yapıyoruz. Üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sulama hatlarında oluşan arızalar kısa sürede giderildi. İnşallah bir iki güne kadar üreticilerimize, üretim alanlarımıza sularımız ulaşacak. Bu hat ile 16 bin 400 dekar alan faydalanıyor. 650 çiftçi hattan faydalanarak üretim alanlarını suluyor” dedi.