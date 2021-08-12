16 yaşındaki Bora'dan yangın mağdurlarına mektup

14 gündür yangınlarla mücadele eden Muğla'ya ülke genelinden yardımlar devam ederken 16 yaşındaki Bora Solak'ın yangın mağdurlarına gönderdiği mektup yardım kabul noktasındaki ekipleri duygulandırdı. Solak, “Yanan benim ve benden sonrakilerin geleceği” dedi.

Muğla'da 29 Temmuz günü Marmaris'te başlayan ve 9 ilçede farklı zamanlarda yaşanan orman yangınları Köyceğiz'de devam ediyor. 14 günlük sürede yaklaşık 66 bin 874 hektar alan kül olurken yangında, 210 bina, 111 konut, 20 ticarethane, 78 ahır, 58 diğer hane de hasar gördü. Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu yangınlarda ise yardımlar ülke genelinden Muğla'ya akın etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe genelinde oluşturduğu yardım toplama merkezlerine getiriliyor. Buraya ihtiyaç taleplerine yönelik gönderilen malzemelerin yanı sıra vatandaşların gönderdiği mektuplarda geliyor. Menteşe ilçesinde oluşturulan toplama merkezine gönderilen mektuplardan birisi ise İstanbul'un Ataşehir ilçesinden 16 yaşındaki Burak Solak'a ait. Solak, gönderdiği mektubunda fazla elinden çok bir şey gelmediği için canının acıdığını belirterek mektubunda şu sözlere yer verdi;

“Sevgili felaket bölgesindeki dostlarımız. Son bir haftadır devam eden yangınlar için buradan fazla bir şey yapamıyor olmak içimizi acıtıyor, yeterince bir şey yapılamıyor/ yapılmıyor olması da çaresizliğimizi artırıyor. Ben 16 yaşındayım, yanan benim ve benden sonrakilerin geleceği. Bu ülkenin bütün olanaklarının seferber edilmesi dileklerimle acılarınızı paylaşıyor, ufacık desteğimizin yangınlara karşı sizlere fayda sağlamasını dilerim. En derin sevgi ve saygılarımla”

Konya'dan emzik, boyama kitabı ve oyuncak

Türkiye'den ihtiyaca göre gelen malzemelerin yanı sıra çok sayıda hediyelik eşyalarda yardım noktasına gönderildi. Konya'dan gönderilen ve üzerinde gönderenin isminin yazmadığı bir pakette ise emzik, oyuncak, boyama kitabı, pastel boya çıkması malzeme kabuldeki personelleri duygulandırdı.