16 yaşındaki Muğlalı tenisçi Türkiye'yi temsil edecek

Kulüp sporcusu 16 yaşındaki Cem Christopher Küçükhüseyin kendi yaş kategorisinde Türkiye Tenis Milli takımına seçildi.

Adana'da yapılan Tenis Milli Takım seçme turnuvasında Göcek Tenis Kulübü oyucusu Cem Christopher Küçükhüseyin 16 yaş kategorisinde 3 oyuncunun seçildiği, Türkiye Tenis Milli Takımını girmeye hak kazandı. Cem Christopher Küçükhüseyin 2023 Ocak ayında yapılacak olan Davis Cup U16 da ülkemizi temsil edecek.