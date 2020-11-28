Edinilen bilgiye göre, Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu deniz üzerinde hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.