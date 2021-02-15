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17 suçtan aranıyordu, JASAT'a yakalandı

17 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, Bodrum Gölbaşı mahallesinde ikametinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 5 yaralama, 6 hırsızlık, 2 mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçması, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve işyeri dokunulmazlığının ihlali gibi 17 ayrı suçtan araması bulunan M.A. isimli şüphelinin yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı BODRUM İlçe Jandarma JASAT ve İstihbarat ile KOM tim komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası M.A.'nın Bodrum Gölbaşı mahallesinde oturduğu tespit edildi.


Jandarma ekipleri M.A.'nın evine gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edildi. M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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