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17 yaşındaki Varol'un cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bodrum’da meydana gelen trafik kazasında ölen 17 yaşındaki Aydoğan Varol’un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında ölen 17 yaşındaki Aydoğan Varol'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Okul arkadaşları Varol'un tabutunu cenaze aracına bindirmeyerek mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Varol'un tabutunda serilen mezuniyet cübbesi ve kepi yürekleri dağladı.


Dün öğlen saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Onur Canlı ve 17 yaşındaki Aydoğan Varol ağır şekilde yaralanmıştı. Yaralılardan Aydoğan Varol Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 48 PK 676 plakalı motosiklet, sürücüsü Onur Canlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpmıştı. Kazada Canlı ağır şekilde yaralanmış, Varol ise hayatını kaybetmişti.



Gözyaşları sel oldu


Varol'un cenazesine, Ayşegül Sevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri de akın etti. Son sınıf öğrencisi olan Varol için gelen yaklaşık bin 500 öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Öğrencilerin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Cumhur ittifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve öğretmenler de cenazeye katıldı.



Cübbesi ve Kepi tabutunun üzerine koyuldu


Varol ailesinin tek çocuğu olan Aydoğan Varol'un tabutu Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi. Tabutunun üzerine koyulan Mezuniyet cübbesi ve kepi ise yürekleri dağladı. Ailesinin göz yaşları içerisinde camiye getirilen Varol'un tabutu başında ailesi ve arkadaşları bir an olsun ayrılmadı.



Cenaze arabasına koymadılar


Cenaze namazının ardından omuzlarda cenaze aracına götürülen Varol'un tabutunu okul arkadaşları cenaze aracına koydurtmadı. Omuzlarında Ortakent mezarlığına kadar taşınan Varol'un cansız bedeni okunan duaların ardından defnedildi.

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