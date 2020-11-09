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18. Göcek Sonbahar Yarış Haftası ve Atatürk Kupası Yarışları sona erdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 18.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 18. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.


Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen yarışlara, 14 ülkeden 82 teknede 586 yelkenci mücadele etti. Covid salgını sebebiyle, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonunun belirlediği tedbirlerin büyük bir hassasiyetle uygulandığı yarış haftasında, yarış dışında hiçbir etkinlik düzenlenmedi. Tedbirler kapsamında; kaptan bilgilendirme toplantıları zoom üzerinden gerçekleştirildi.


Sağlık tedbirleri gereği akşam etkinlikleri ve ödül töreninin yapılmadığı yarış haftasında yeterli rüzgar olmaması sebebiyle, planlanan altı yarıştan beşi tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da, katılımcı tekneleri marinada ücretsiz olarak ağırladı. Sea U Yachting ve Serenity Yachting de yarışa destek veren diğer firmalar adına yarışçılara kupası verildi.


Kasım yarış haftasında olduğu gibi, yarışlardan biri “Atatürk Kupası” olarak düzenlendi.

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