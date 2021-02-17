18 kişiye 56 bin 448 TL kumar cezası

Muğla'nın Ula ilçesinde Kızılyaka Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kumar operasyonunda 18 şahsa kumar oynamaktan toplam 56 bin 448 lira para cezası kesildi. Ayrıca Olayla ilgili M.B. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesinde bulunan ve günü birlik kiralanan evde kumar oynandığı bilgisinin alınması üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda ev sahibinin M.B. isimli şahıs olduğu, evin salon ve balkon kısmında D.G., E.T., İ.K., Ü.K., R.A., Y.M., U.M., S.D. L.Y., O.U., B.Y., D.D., O.T., M.K., D.T., M.B., F.O. ve S.K. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi.

Olayla ilgili M.B. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı, 18 şahsa kumar oynamaktan 24 bin 048 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 32 bin 400 TL olmak üzere toplam 56 bin 448 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.