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18 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından son günlerde can salına bindirilerek Türk karasularına itilen sığınmacı sayısında büyük artış yaşanırken, Bozburun yarımadası açıklarında 2 can Salı içinde 18 sığınmacı kurtarıldı.


Bozburun Yarımadası açıklarında 2 can Salı içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 18 sığınmacı ile karşılaştı. 18 sığınmacı Türk sahil güvenlik botuna alınarak kurtarılırken, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

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