18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Silah ile gasp suçundan 18 yıl 14 ay hapis cezası bulunan şüpheli Marmaris'te yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ‘Geceleyin silahla tehditle gasp' suçundan 18 yıl, 14 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan N.İ. isimli şahıs Marmaris'te yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan N.İ. isimli şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.