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185 milyon TL'lik Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattı tamamlandı

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Fethiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı tamamlandı.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı tamamlandı.


184 Milyon lira yatırım yapıldı


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılının Mart ayında başlanılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında bu güne kadar 121 km kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 841 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatı tamamlandı. Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon projesi 184 milyon 815 TL'ye mal oldu. 121 km uzunluğundaki kanalizasyon hattının tamamlanmasının yanı sıra yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.


Abone bağlantıları başladı


Fethiye tarihinin en büyük yatırımlarından birisi olan Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından atık su abone bağlantılarına başlandı.

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