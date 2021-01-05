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19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde 19 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne arazı yapınca Sahil Güvenlik’ten yardım istediler.

Marmaris açıklarında Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde 19 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne arazı yapınca Sahil Güvenlik'ten yardım istediler.


Edinilen Bilgiye göre, Marmaris açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne arıza yaptı. Düzensiz göçmenlerin yardım Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu fiber tekne içerisindeki 19 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

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