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19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan ihbarda Marmaris açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ve açık denizde sürüklendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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