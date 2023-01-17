19 düzensiz göçmen yakalandı, 45'i kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı, 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içerisindeki 19 göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenince göçmenler yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Farklı zamanlarda meydana gelen 2 göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve kendi imkanları ile Karaada'ya çıkan, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu toplam 30 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 64 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.