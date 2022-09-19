19 Eylül Gaziler Günü'nde şehitler için dua edildi

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde şehitler için mevlid-i şerif okundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde 19 Eylül Gaziler Günü sebebi ile düzenlenen programda şehitler için mevlid-i şerif okundu. Programa Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla il Müftüsü Yaşar Çapçı ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen mevlid-i şerif programına yaklaşık 20 kişinin katıldığı, çelenk sunma törenine ise yaklaşık 100 kişinin katıldığı gözlemlendi. Az kişi ile okunan mevlid-i şerif, şehitler için dua edilmesiyle son buldu.