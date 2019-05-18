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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası Menteşe Öğretmenevinde başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası Menteşe Öğretmenevinde başladı. 3 kategoride yapılan turnuva Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek


Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Memur-Sen Muğla Şubesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada katılımcılar A, B ve C kategorilerinde yarışacak. Turnuvaya 50'nin üzerinde yarışmacı katılıyor.


Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu Menteşe ilçe temsilciliği ile ortaklaşa düzenledikleri turnuvaya katılımın yüksek olduğunu söyledi. Uçak, “Geçen yıl ilkini düzenlemiştik. Zekânın, aklın, bilginin, bilgi teknolojilerinin ve smart uygulamaların akıllı çağındayız. O yüzden matematik, strateji, bilim ve kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli. Satranç sadece spor değildir. Satranç çocukları çağın ruhuna uygun hazırlamaktadır. Satranç çocukların zihinsel, plan ve matematik yeteneklerini geliştirmeleri ve oyun kurgulamaları için önemlidir. Çocukları, gençleri ve satranç severleri geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz. Her sene bu turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Kapsamlı ve sistematik düşünmenin en önemli geliştiricisi olan Satranç sporunu desteklemek için düzenlediğimiz Satranç turnuvamıza katılan tüm çocuklarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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