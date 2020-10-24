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19 yaşındaki genç kazada öldü

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mehmet Emre Kuzgun olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mehmet Emre Kuzgun olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahalle girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu araç mahalle girişindeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya uçtu.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 19 yaşında olduğu öğrenilen Mehmet Emre Kuzgun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer genç ise yaralı olarak kurtarıldı.

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