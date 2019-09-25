“1963 yılından beri böylesi yaşanmadı”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'ta etkili olan ve metrekareye 115.6 kilogram olarak düşen yağmurlar ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, Milas genelinde büyük sıkıntıların yaşanmadığını ifade etti. Yağan yağmur miktarına dikkat çeken Başkan Tokat, “1963 yılından beri ilk kez Milas'a bu kadar kısa sürede ve bu kadar miktarda yağmur düştü” dedi.

Milas ve çevresinde dün gece etkili olan yağmur, Milas'ta bazı noktalarda baskınlara neden olmuştu. Basın mensuplarıyla makam odasında bir araya gelerek, yağan yağmur ve sonrasında yaşanan sıkıntılarla ilgili bir değerlendirme yaparak açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Salı günü yapılan yağış uyarısının ardından gece hem rüzgar hem de yağmur olarak olağan üstü bir gece yaşadık. Büyük bir bölümü 2 saatlik gibi kısa sürede yağdı. Öncelikle ben bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre ilçemize metrekareye 115.6 kilogram, hava alanında ise metrekareye 98.4 kilogram civarında yağmur düşmüş. 1963 yılından itibaren bir günde Milas'a düşen en yüksek yağmur miktarı bu. İlk defada Balavca Deresi taştı. Ciddi bir yağış ve fırtına ile karşı karşıya kaldığımızı ifade edebiliriz” dedi.

Sistem kısa sürede suyu tahliye etti

Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin etkin olarak gece boyunca çalışma yürüttüğünü de dile getiren Başkan Tokat, “Rögarlar yağmurlardan önce zaten temizlenmişti. Gerekli yerlere gerekli müdahaleler en kısa süre içerisinde yapıldı. Emek gösteren tüm personellere yürekten teşekkür ediyorum. Balavca Deresi'nin taşması gibi olağanüstü görüntülere rağmen yaşanılanları normal karışlamak ve buna da şükür demek gerekiyor. Alt yapıdan kaynaklanan çok ciddi sıkıntımız yok. Sistem kısa sürede suyu tahliye etti. Ağaç kırılmaları meydana geldi. Ayrıca bazı bina ve işyerlerinin su basması yönünde şikayetler geldi” dedi.

Güllük, Kemikler ve Çomakdağ'da sıkıntılar yaşandı

Üçyol mevkii ve çevre yolunda yaşanan sorunlara da değinen Başkan Tokat, “Özellikle karayollarının alt yapısının halen daha yapılmamasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Bu bölgelerdeki bazı binaların birinci katlarına ya da depo bölümlerine sular dolmuş. Biran önce karayollarının da alt yapısı yapılarak şehir altyapısına entegre edilmesi gerekiyor. Çevre yolunda sıkıntılar var. Bunların dışında ciddi bir zarar ziyanımız yok. Milas dışında özellikle Güllük, Kemikler, Çomakdağ gibi bölgelerden de sıkıntı ve şikayetler geldi. Buralara da gerekli müdahaleler yapıldı. Sabahleyin Baharlı Sanayi Sitesinde de incelemelerde bulunduk. Özellikle buradaki alt tarafta yer alan dükkanlara da su ve çamur girdiğini gördük. Baharlı Kavşağında devam eden çalışmalardan dolayı sürüklenmeler olmuş. Karayollarının da bir kısmı oyulmuş. İncelemeler ve tespitlerin ardından gerekli raporlar düzenlenecek. İlgili kurum ve kuruluşlara da teslim edilecek” diye konuştu.

Başkan Tokat, yaşanan afet sonrası ilçede çok ciddi sıkıntıların oluşmadığını bir kez daha dile getirerek, “Çok ciddi bir zararımız olmadan böylesine ani ve şiddetli bir yağışı atlatmamız tamamen alt yapımızın sağlam olmasını gösteren bir konudur” dedi.