2 bin fidan toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla'da 2 bin fidan toprak ile buluşurken, fidanlar Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına oluşturulan hatıra ormanına dikildi.

Her yıl 21 Şubat tarihinde kutlanan ‘Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' etkinliklerinde bu yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar adına ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı' alanına fidan dikimi yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Menteşe Düzeyn mevkiinde düzenlenen törene Vali Vekili Ayhan Yazgan, Muğla Bayükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, kurum müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bu yıl ülkemizin asrın deprem felaketi ile karşı karşıya kalması sebebiyle ormancılık günümüzü ‘6 Şubat deprem şehitleri hatıra ormanı' tesis edilerek deprem şehitlerimizin isimlerini her ilimizde yaşatalım istedik. Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştır. Aramızda deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz var. Onların acılarını paylaşıyor, depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Düzeyn mevkiinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na 2 bin adet çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.