2 ev tamamen yandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı kırsal Kavakçalı mahallesinde çıkan ev yangınında iki ev yandı.

Şaban Yıldırım'a ait olduğu öğrenilen Kavakçalı mahallesindeki yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Yardım Ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Ula ve Köyceğiz ekiplerinin müdahale ettiği ve Kargir evde çıkan yangın sonrası evin çatısı ve içindeki eşyalar tamamen yandığı öğrenildi.

Yetkililer yangının çıkışı ile ilgili tahkimat başlatırken, iki ev kullanılmaz hale geldi.