2 kişinin öldüğü santral kazası iddianamesi kabul edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 19 Temmuz'da santrale kömür taşıyan bandın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık sanıklar hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebinde bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz'da santrale kömür taşıyan kömür bandının çökmesi sonucu 2 işçi ölmüş, 11 işçi de yaralanmıştı. Kaza sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık sanıklar hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebinde bulundu.

Kaza sonrası Makine Mühendisleri, İnşaat Mühendisi ve İş Güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti raporunda, “36 yıldır çalışan içerisinde konveyörlü bantların bulunduğu tüp galeri sisteminin, taşıyıcı elemanlarının korozyon ve malzeme yorulmasından dolayı zayıfladığı, bu bölgede döşeme içerisinde birikip ilave yük oluşturan çamurlaşmış kömür tozunun da etkisiyle dayanım sınırının aşılmasına neden olduğu, önce plastik deformasyona maruz kalması ve daha sonra kırılmasıyla olayın meydana geldiği düşünülmektedir. Söz konusu galerinin orta kısmında, iki beton kaide arasında kalan yaklaşık 75 metre uzunluğundaki bir bölümde (galerinin tamamında birikme olmadığı, sadece söz konusu bölgede birikmelerin olduğu belirlenmiştir), konveyör taşıyıcı tablası ile galerinin tabanı arasında kalan 30 cm kalınlığındaki (girişi ve irtibat yeri olmayan) bölgede uzun zamandan beri biriken, zamanla katılaşan toz ve çamur tabakasının, galerinin tasarımı sırasında öngörülmeyen ek bir yük getirdiği belirlenmiştir. Bu yükün miktarı yaklaşık 170 ton olarak hesaplanmıştır ve galerinin bu bölgesine, yaklaşık olarak bu bölgedeki galeri ağırlığına yakın bir ek yük getirmektedir. Galerinin diğer bölgelerinde, belirlenen korozyon ve yorulmaya rağmen taşıyıcı elemanlarda ciddi bir kesit kaybı oluşmadığı tespit edilse de, kırılmanın meydana geldiği söz konusu bölgeden alınan örneklerde, kırılma bölgesi civarında ayrılmaların olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında gözlemlenen kılcal çatlak sebebiyle çelik kolonları taşıyan beton kaidelerinde FRP sargı ile güçlendirme yapıldığı bilinmesine rağmen, tüm ilgililerin beton kaidelerdeki çatlakların beklenmeyen-hesap edilmeyen bir yük artışından olabileceği gerçeğini göz ardı etmemeleri ve bu yönde bir araştırma yapmaları gerektiği kanaati komisyonumuzda oluşmuştur" denildi.

Raporda, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre, konveyör sisteminin bakım ve işletmesinden sorumlu kişilerin, yukarıda belirtilen ilave yükün oluşmasını engelleyecek tedbirleri (temizlik bakım v.b) almadığı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediği, bu nedenlerle söz konusu iş kazasının meydana geldiği” ifadelerine yer verildi.

Kazada Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek yaşamını yitirmiş, 11 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuksuz yargılanan sanıklar Santral Enerji Direktörü Serdar T., Santral Müdürü Ali D., Dış Tesisler Müdürü Murat Ü., Santral Teknik Müdür Yardımcısı Rıdvan E.A.ve İş Güvenliği Uzmanı Semiha D.11 Nisan'da ilk defa hakim karşısına çıkacak.